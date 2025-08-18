Lesione di primo grado per Holm

Storce il naso il Bologna di Italiano, costretto ad avere a che fare con la cattiva sorte e gli infortuni. Dopo lo stop di Bernardeschi, i rossoblù perdono anche Holm per l'avvio di questo campionato. L'ex Atalanta è uscito malconcio dagli ultimi impegni di precampionato e gli esami strumentali di oggi hanno evidenziato un problema non da poco.

Di seguito il comunicato ufficiale dei felsinei: "Gli esami cui è stato sottoposto Emil Holm hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite sinistro, con tempi di recupero di 3 settimane".

Fantacalcio.it per Adnkronos