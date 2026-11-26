Continua a piovere sul bagnato per Vanoli, che perde pezzi in vista della prossima giornata di campionato. Come evidenziato dagli esami strumentali delle ultime ore, Viery ha rimediato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra.

Il difensore era uscito malconcio dall'ultima gara contro il Monza, allertando già dalla sua smorfia di dolore staff medico e fantallenatori. Ne avrà per diverse settimane, in attesa di ulteriori aggiornamenti che delineeranno con maggiore accuratezza i suoi tempi di recupero.

Il comunicato del club:

ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di ieri, il calciatore Viery Fernandes è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Monza-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane.

Fantacalcio.it per Adnkronos