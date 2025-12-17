circle x black
Milan, Gimenez si opera

L'attaccante sotto i ferri per risolvere il problema alla caviglia

Santiago Giménez - (IPa/Fotogramma)
17 dicembre 2025 | 14.40
Brutte notizie per Allegri e per i fantallenatori. Santiago Gimenez ha deciso di sottoporsi ad intervento chirurgico per risolvere l'infortunio alla caviglia sinistra. Una scelta concordata con lo staff medico rossonero.

La terapia conservativa, infatti, non risulta aver prodotto alcun giovamento alla situazione dell'ex Feyenoord, che ha dunque optato per l'ipotesi operazione. Assente dalla gara di campionato contro l'Atalanta di fine ottobre, ora Gimenez sarà costretto a restare fuori a lungo (si ipotizza uno stop di circa due mesi) .

L'iter riabilitativo sarà delicato da seguire, considerando anche il successivo processo di riatletizzazione e di recupero della condizione partita. Ragion per cui, il Milan dovrà agire sul mercato e cercare un centravanti su cui investire: Fullkrug sembrerebbe il prescelto per rinforzare l'attacco rossonero. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

