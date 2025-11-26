circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli, infortunio per Gutierrez

sponsor

Problema alla caviglia per lo spagnolo

Miguel Gutierrez (Fotogramma/Ipa)
Miguel Gutierrez (Fotogramma/Ipa)
26 novembre 2025 | 14.16
LETTURA: 1 minuti

Due vittoria contro Atalanta e Qarabag, il Napoli ha ricominciato a macinare risultati. Abbastanza netta la vittoria in Champions League contro gli azeri, con Conte che può preparare con calma il big match in programma domenica contro la Roma. 

Unica nota negativa, l'ennesimo infortunio. Andato ko nelle ultime 24 ore a causa di una distorsione alla caviglia, le sue condizioni acuiscono l'allarme infermeria già presente in casa Napoli. Gutierrez tiene in ansia Conte e i fantallenatori: lo spagnolo è stato tenuto fuori dalla gara con il Qarabag e rischia ora di restare fuori anche dai prossimi e delicati impegni del calendario azzurro.

Oggi il Napoli saprà con certezza l'entità dell'infortunio di Gutierrez. Nessuna anticipazione o previsione per lo staff di Conte: l'ultimo precedente con Anguissa non è stato dei migliori, pertanto meglio restare cauti e non far trapelare nulla sino al verdetto degli esami.

Intanto, Conte spera di recuperare almeno Spinazzola. Nella sfida dell'Olimpico contro la Roma toccherà nuovamente ad Olivera, ma il numero 37 del Napoli può recuperare almeno per essere una carta da utilizzare a partita in corso.

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza