Napoli, infortunio per Gutierrez

Due vittoria contro Atalanta e Qarabag, il Napoli ha ricominciato a macinare risultati. Abbastanza netta la vittoria in Champions League contro gli azeri, con Conte che può preparare con calma il big match in programma domenica contro la Roma.

Unica nota negativa, l'ennesimo infortunio. Andato ko nelle ultime 24 ore a causa di una distorsione alla caviglia, le sue condizioni acuiscono l'allarme infermeria già presente in casa Napoli. Gutierrez tiene in ansia Conte e i fantallenatori: lo spagnolo è stato tenuto fuori dalla gara con il Qarabag e rischia ora di restare fuori anche dai prossimi e delicati impegni del calendario azzurro.

Oggi il Napoli saprà con certezza l'entità dell'infortunio di Gutierrez. Nessuna anticipazione o previsione per lo staff di Conte: l'ultimo precedente con Anguissa non è stato dei migliori, pertanto meglio restare cauti e non far trapelare nulla sino al verdetto degli esami.

Intanto, Conte spera di recuperare almeno Spinazzola. Nella sfida dell'Olimpico contro la Roma toccherà nuovamente ad Olivera, ma il numero 37 del Napoli può recuperare almeno per essere una carta da utilizzare a partita in corso.

Fantacalcio.it per Adnkronos