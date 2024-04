Napoli: non solo Kvara, si ferma Ngonge

Le ultime da Castelvolturno in vista dell'impegno di campionato contro il Monza

Brutte notizie dal quartiere generale del Napoli, che oggi si è allenato a Castelvolturno in vista della gara di domenica di campionato sul campo del Monza.

Nella seduta odierna, infatti, si è fermato Cyril Ngonge, mentre Kvaratskhelia ha lavorato a parte in seguito alle noie muscolari lamentate in Nazionale che poi lo hanno costretto a saltare il match contro l'Atalanta nell'ultimo turno di Serie A.

Ecco la nota ufficiale del club azzurro sulle condizioni dei due calciatori: "Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ngonge ha lasciato la seduta nelle fasi iniziali per un trauma contusivo alla coscia sinistra".

Entrambi sono ad oggi in dubbio per la trasferta in Brianza, ma mister Calzona confida di recuperare quantomeno il georgiano.

Fantacalcio.it per Adnkronos