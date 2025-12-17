circle x black
Napoli, si ferma Olivera

L'uruguaiano verso il forfait in Supercoppa contro il Milan

Mathias Olivera - (Ipa/Fotogramma)
17 dicembre 2025 | 14.54
Il Napoli di Conte continua a fare i conti con la sfortuna. Mathìas Olivera infatti ha saltato l'allenamento a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio.

Il difensore uruguaiano non era presente al seguito dei compagni, in preparazione al match di Supercoppa italiana in programma domani (ore 20 italiane) a Riad contro il Milan.

Con Gutierrez ancora a mezzo servizio e appena rientrato dall'infortunio, toccherà a Spinazzola presidiare la fascia sinistra degli azzurri contro il Milan.
Le condizione di Olivera restano monitorate, ma è da considerarsi a forte rischio la sua presenza nella gara contro i rossoneri. 

 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
