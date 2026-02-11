circle x black
Roma, Dybala si allena in gruppo

Le ultime dal campo di allenamento della squadra giallorossa, domenica sera impegnata a Napoli

Dybala (Fotogramma/Ipa)
11 febbraio 2026 | 16.51
Arrivano segnali positivi dal centro sportivo di Trigoria, dove oggi infatti è scesa in campo la squadra giallorossa per prepararsi alla sfida di domenica in casa del Napoli: Paulo Dybala ha ripreso ad allenarsi insieme al resto dei compagni e, a meno di imprevisti, sarà regolarmente arruolabile nel prossimo turno di Serie A. Buone notizie quindi in ottica Fantacalcio: la Joya può essere schierata contro i partenopei.

 

Diversa, invece, la situazione degli altri giocatori: Robinio Vaz ha svolto solo una parte della seduta con il gruppo, ma è in ripresa dal problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori col Cagliari; mentre Hermoso e Soulè hanno proseguito con programmi individuali, con particolare attenzione all’argentino che convive con una leggera pubalgia e proverà a stringere i denti al Maradona.

Allenamento personalizzato infine per Koné, El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk, che restano dunque ai box e da monitorare. 

 

