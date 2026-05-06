Roma, le condizioni di Pellegrini

La Roma aspetta Lorenzo Pellegrini, ma il suo rientro è ancora tutto da decifrare. Il capitano giallorosso è infortunato dal 10 aprile, quando nella sfida contro il Pisa ha rimediato una lesione al flessore della coscia destra, lasciando il campo all’intervallo.

Da allora lavoro a parte a Trigoria e recupero, ma senza accelerazioni. Le condizioni non sono ancora al top e la presenza di Pellegrini in campionato domenica pomeriggio a Parma resta in forte dubbio. Il centrocampista spinge per tornare, vuole esserci, ma lo staff non intende forzare: il rischio di ricadute in questa fase della stagione pesa più della fretta. L’ipotesi più concreta, allora, porta al derby contro la Lazio, appuntamento di metà maggio che può diventare lo spartiacque del finale di campionato. Anche una sua convocazione, più che un impiego dal primo minuto, sarebbe importante per mister Gasperini.

Fantacalcio.it per Adnkronos