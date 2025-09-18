circle x black
Roma, per Wesley derby a rischio?

Le condizioni dell'esterno brasiliano

Wesley (Fotogramma/Ipa)
18 settembre 2025 | 16.07
LETTURA: 1 minuti

Dopo la sconfitta interna contro il Torino, la Roma oggi ha proseguito la preparazione in vista del derby di campionato contro la Lazio in programma domenica alle 12.30 allo Stadio OIimpico.
E per mister Gian Piero Gasperini e i fantallenatori non arrivano buone notizie dal centro sportivo  “Fulvio Bernardini” di Trigoria.

Questa mattina, infatti, non si è allenato Wesley. L'esterno brasiliano, dopo il problema fisico rimediato in Nazionale poi smaltito per scendere in campo contro il Toro, oggi è stato fermato da alcuni problemi di natura gastrointestinale, che gli hanno impedito di allenarsi. Chiaramente, saranno decisive le prossime ore per capire se il laterale verdeoro potrà essere o meno a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini nella stracittadina di domenica. 

 

