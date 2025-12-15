circle x black
Roma, stasera il Como. Dovbyk non convocato

Ecco le scelte di Gasperini

Artem Dovbyk (Fotogramma/Ipa)
Artem Dovbyk (Fotogramma/Ipa)
15 dicembre 2025 | 12.45
LETTURA: 1 minuti

La Roma chiuderà questa sera la 15.a giornata affrontando il Como. Una partita importante per gli uomini di Gasperini che potrebbero accorciare in classifica visti i risultati maturati ieri. 

Il tecnico ha diramato, questa mattina, la lista dei convocati. Ancora out Dovbyk, che non figura tra gli uomini al seguito dei giallorossi. Indisponibili anche Celik ed El Ayanoui. Di seguito, l'elenco completo.

Portieri: Svilar, Gollini, Vasquez

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.

Per quanto riguarda la formazione, ci saranno Rensch e Wesley sulle corsie esterne. In difesa, Gasperini avrà a disposizione anche Ndicka. Avanti Dybala in pole su Ferguson per partire dall'inizio supportato da Soulè e Pellegrini.

Fantacalcio.it per Adnkronos

