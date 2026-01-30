circle x black
Roma: stop Dybala, le condizioni

Niente trasferta lunedì in Friuli per l'argentino

Paulo Dybala - (Ipa/Fotogramma)
Paulo Dybala - (Ipa/Fotogramma)
30 gennaio 2026 | 17.26
LETTURA: 1 minuti

Leggero sospiro di sollievo in casa Roma dopo gli esami svolto in mattinata da Paulo Dybala.

L'attaccante argentino infatti si è sottoposto ad accertamenti medici al ginocchio in seguito al colpo subìto domenica scorsa all'Olimpico nel match contro il Milan: escluse lesioni, per Dybala rilevata una lieve infiammazione della capsula laterale. Per lui, adesso, si prevede uno stop di circa due settimane.

Salterà sicuramente le sfide di campionato contro Udinese e Cagliari, da valutare poi in vista della sfida contro il Napoli prevista il 15 febbraio al Maradona. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

