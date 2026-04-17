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Sassuolo-Como: le probabili formazioni e dove vederla in tv

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Ecco le possibili scelte di Grosso e Fabregas

Sassuolo-Como: le probabili formazioni e dove vederla in tv
17 aprile 2026 | 11.25
LETTURA: 1 minuti

La 33a giornata di Serie A si apre con la sfida tra Sassuolo e Como, reduci rispettivamente dalle sconfitte contro Genoa e Inter.

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Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Como con le scelte dei tecnici Fabio Grosso e Cesc Fabregas.

Nei neroverdi è squalificato Berardi, occasione per Volpato dal 1' minuto nel tridente con Pinamonti e Laurientè. Metronomo di centrocampo sarà Matic coadiuvato da Konè e Thorstvedt. Sulla sinistra di difesa mister Grosso confida di recuperare un acciaccato Garcia, complice anche l'assenza per squalifica di Doig. 

Leggi QUI le PROBABILI FORMAZIONI della 33a giornata di campionato

Nei lariani mister Fabregas valuta di rilanciare dall'inizio Ramon e Smolcic in difesa e Da Cunha in mezzo al campo al fianco di Perrone. Avanti il tecnico potrebbe dare continuità a Diao, Paz e Baturina a supporto della punta Douvikas, pronti a subentrare poi Rodriguez e Morata. Fuori dai convocati Sergi Roberto oltre il lungodegente Addai.

Sassuolo-Como: dove vederla in tv

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Solo Dazn trasmetterà il match tra neroverdi e lariani, con pre-partita e col calcio d’inizio alle ore 18.30. Per vederla basterà accedere con le proprie credenziali su DAZN, username e password. E poi chiaramente aprire la schermata di homepage che proporrà tra gli eventi anche la gara del Mapei Stadium.

Ma c’è anche il canale DAZN, proprio su Sky, per chi volesse vederla col decoder satellitare.

Dove vederla in tv:

  • app DAZN su smart tv,
  • app DAZN su Sky Q,
  • canale a pagamento DAZN (5€) su Sky 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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