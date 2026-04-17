Sassuolo-Como: le probabili formazioni e dove vederla in tv

La 33a giornata di Serie A si apre con la sfida tra Sassuolo e Como, reduci rispettivamente dalle sconfitte contro Genoa e Inter.

Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Como con le scelte dei tecnici Fabio Grosso e Cesc Fabregas.

Nei neroverdi è squalificato Berardi, occasione per Volpato dal 1' minuto nel tridente con Pinamonti e Laurientè. Metronomo di centrocampo sarà Matic coadiuvato da Konè e Thorstvedt. Sulla sinistra di difesa mister Grosso confida di recuperare un acciaccato Garcia, complice anche l'assenza per squalifica di Doig.

Leggi QUI le PROBABILI FORMAZIONI della 33a giornata di campionato

Nei lariani mister Fabregas valuta di rilanciare dall'inizio Ramon e Smolcic in difesa e Da Cunha in mezzo al campo al fianco di Perrone. Avanti il tecnico potrebbe dare continuità a Diao, Paz e Baturina a supporto della punta Douvikas, pronti a subentrare poi Rodriguez e Morata. Fuori dai convocati Sergi Roberto oltre il lungodegente Addai.