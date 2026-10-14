Sassuolo, lesione al crociato per Leysen

Bruttissime notizie per Sassuolo e per Aquilani. Leysen si era fermato nel match contro il Milan nel sesto turno di Serie A e ora è arrivato l'esito degli esami: ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Lungo stop quindi per Leysen, che rischia di aver già chiuso la sua stagione.

Questo il comunicato del Sassuolo: "U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato nella gara Sassuolo-Milan di domenica 11 ottobre, il calciatore Fedde Leysen è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. L’infortunio subito dal difensore sarà rivalutato nei prossimi giorni per stabilire l’iter dell’intervento e la fase di recupero".

Emergenza in difesa dunque per il tecnico neroverde. Fermo anche Idzes, adesso sarà fondamentale Odenthal.

Fantacalcio.it per Adnkronos