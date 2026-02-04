Serie A, gli squalificati della 24a giornata

Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 24esima giornata di Serie A con l'anticipo tra Verona e Pisa, turno che poi terminerà con il posticipo del 18 febbraio tra Milan e Como.

Sono sei i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Ahanor (Atalanta), De Roon (Atalanta), Luca Pellegrini (Lazio), Prati (Torino), Vlasic (Torino) e Sarr (Verona).

Chi in campo in sostituzione degli squalificati? Nella formazione atalantina al rilancio Hien in difesa poi spazio per Pasalic a centrocampo, nella Lazio invece potrebbe rivedersi Nuno Tavares sulla sinistra di difesa, nel Toro ci sarà Ilkhan in regia poi Anjorin da mezz'ala e infine avanti nel Verona occasione per Mosquera dall'inizio.

Fantacalcio.it per Adnkronos