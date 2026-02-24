Serie A, gli squalificati della 27a giornata

Ecco chi salta il prossimo turno di campionato
Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 27esima giornata di Serie A con l'anticipo tra Parma e Cagliari, turno che poi terminerà lunedì sera con il posticipo tra Udinese e Fiorentina.
Sono otto i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Mina (Cagliari), Dodo (Fiorentina), Bastoni (Inter), Locatelli (Juventus), Walukiewicz (Sassuolo), Ilkhan (Torino), Al-Musrati (Verona) e Orban (Verona).
Chi in campo in sostituzione degli squalificati? Nell'Inter spazio a Carlos Augusto nel terzetto di difesa, mentre nel centrocampo della Juve troverà posto Koopmeiners. Difesa del Cagliari guidata da Dossena, mentre in quella del Sassuolo al rilancio Muharemovic. Sulla destra della Viola toccherà a Fortini, mentre in regia al Toro occasione per Prati. Infine negli scaligeri saranno Akpa-Akpro e Sarr a far parte dell'11 iniziale.
Fantacalcio.it per Adnkronos