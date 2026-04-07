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Serie A, gli squalificati della 32a giornata

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Ecco chi salterà il prossimo turno di campionato

Serie A, gli squalificati della 32a giornata
07 aprile 2026 | 12.58
LETTURA: 1 minuti

Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 32esima giornata di Serie A con l'anticipo tra Roma e Pisa, turno che poi terminerà lunedì sera con il posticipo tra Fiorentina e Lazio allo Stadio Franchi.

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Sono sette i calciatori che non prenderanno parte al prossimo turno di campionato causa squalifica: Ferguson (Bologna), Maleh (Cremonese), Fagioli (Fiorentina), Gudmundsson (Fiorentina), McKennie (Juventus), Pellegrino (Parma) e Suslov (Verona).

 

Chi scenderà in campo in sostituzione degli squalificati? Nella Juve occasione per Koopmeiners sulla trequarti, gara da ex contro l'Atalanta; nella Viola mister Vanoli confida di recuperare gli acciaccati Mandragora e Solomon per rimpiazzare i due squalificati. Nel centrocampo del Bologna spazio a Moro, in quello della Cremonese al rilancio Payero mentre nell'attacco del Parma toccherà a Elphege dall'inizio. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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