Serie A, gli squalificati della 32a giornata

Ecco chi salterà il prossimo turno di campionato
Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 32esima giornata di Serie A con l'anticipo tra Roma e Pisa, turno che poi terminerà lunedì sera con il posticipo tra Fiorentina e Lazio allo Stadio Franchi.
Sono sette i calciatori che non prenderanno parte al prossimo turno di campionato causa squalifica: Ferguson (Bologna), Maleh (Cremonese), Fagioli (Fiorentina), Gudmundsson (Fiorentina), McKennie (Juventus), Pellegrino (Parma) e Suslov (Verona).
Chi scenderà in campo in sostituzione degli squalificati? Nella Juve occasione per Koopmeiners sulla trequarti, gara da ex contro l'Atalanta; nella Viola mister Vanoli confida di recuperare gli acciaccati Mandragora e Solomon per rimpiazzare i due squalificati. Nel centrocampo del Bologna spazio a Moro, in quello della Cremonese al rilancio Payero mentre nell'attacco del Parma toccherà a Elphege dall'inizio.
Fantacalcio.it per Adnkronos