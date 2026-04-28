circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, gli squalificati della 35a giornata

sponsor

Ecco chi salterà il prossimo turno di campionato

Serie A, gli squalificati della 35a giornata
28 aprile 2026 | 15.12
LETTURA: 1 minuti

Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 35esima giornata di Serie A con l'anticipo tra Pisa e Lecce, turno che poi terminerà lunedì sera con il posticipo tra Roma e Fiorentina allo Stadio Olimpico.

CTA

Sono tre i calciatori che non prenderanno parte al prossimo turno di campionato causa squalifica: Cancellieri (Lazio), El Aynaoui (Roma) e Valentini (Verona).

 

Chi scenderà in campo in sostituzione degli squalificati? Nella Lazio ci sarà il rilancio sulla destra offensiva di Isaksen dal 1' minuto, nel centrocampo della Roma invece potrebbe rivedersi il recuperabile Konè e infine nel terzetto di difesa del Verona spazio a Bella-Kotchap dall'inizio. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza