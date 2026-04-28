Serie A, gli squalificati della 35a giornata

Ecco chi salterà il prossimo turno di campionato
Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 35esima giornata di Serie A con l'anticipo tra Pisa e Lecce, turno che poi terminerà lunedì sera con il posticipo tra Roma e Fiorentina allo Stadio Olimpico.
Sono tre i calciatori che non prenderanno parte al prossimo turno di campionato causa squalifica: Cancellieri (Lazio), El Aynaoui (Roma) e Valentini (Verona).
Chi scenderà in campo in sostituzione degli squalificati? Nella Lazio ci sarà il rilancio sulla destra offensiva di Isaksen dal 1' minuto, nel centrocampo della Roma invece potrebbe rivedersi il recuperabile Konè e infine nel terzetto di difesa del Verona spazio a Bella-Kotchap dall'inizio.
Fantacalcio.it per Adnkronos