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Si ferma Bisseck: il comunicato ufficiale dell'Inter

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Problema muscolare per il difensore nerazzurro

Yann Bisseck (Fotogramma/Ipa)
Yann Bisseck (Fotogramma/Ipa)
02 aprile 2026 | 16.27
LETTURA: 1 minuti

La sosta del campionato porta in dote una brutta notizia all'Inter: si ferma Yann Bisseck, infortunatosi nelle scorse ore.

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Il difensore tedesco è stato sottoposto ai controlli di rito che hanno evidenziato la presenza di un risentimento muscolare di lieve entità a carico dei flessori della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma appare scontato il forfait per il big match con la Roma in programma domenica sera.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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