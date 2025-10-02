circle x black
Cerca nel sito
 

Si ferma Stanciu: il Genoa lo ritrova dopo la sosta

sponsor

Distrazione muscolare al bicipite per il giocatore di Vieira

Nicolae Stanciu (Fotogramma/Ipa)
Nicolae Stanciu (Fotogramma/Ipa)
02 ottobre 2025 | 15.13
LETTURA: 1 minuti

Brutte notizie per il Genoa e per i fantallenatori.  Stanciu salterà la sfida contro il Napoli per infortunio. Il centrocampista non sarà a disposizione per la trasferta del Maradona a causa di un problema muscolare. 

Le notizie dell'ultim'ora riportano una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già avviato l'iter riabilitativo ed è atteso in campo dopo la sosta, seppure le sue condizioni saranno da monitorare. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza