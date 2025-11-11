circle x black
Cerca nel sito
 

Skorupski, lungo stop in arrivo: starà fermo almeno un mese

sponsor

Lesione tra il medio e l'alto grado dei flessori

Lukasz Skorupski - (Ipa/Fotogramma)
Lukasz Skorupski - (Ipa/Fotogramma)
11 novembre 2025 | 18.16
LETTURA: 1 minuti

Dopo l'infortunio rimediato nei primi minuti di gioco contro il Napoli, arriva l'esito degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski.

Il portiere del Bologna ha rimediato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra e dovrebbe restare fermo ai box per un mese e mezzo circa, saltando dunque le partite contro Udinese, Salisburgo, Cremonese, Parma (in Coppa Italia), Lazio, Celta Vigo, Juventus, Inter (Supercoppa italiana) e probabilmente Sassuolo, tornando a disposizione per la sfida del 4 gennaio sul campo dell'Inter. 

A difendere i pali della squadra di Vincenzo Italiano sarà Ravaglia.

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza