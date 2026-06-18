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Strategie Juventus: il portiere cambia, ma...

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Tutte le alternative al Dibu Martinez. C'è anche Milinkovic del Napoli

Dibu Martinez - (Ipa)
Dibu Martinez - (Ipa)
18 giugno 2026 | 14.04
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La Juventus ridisegna le proprie strategie per il futuro con l'arrivo di Carnevali. Per la porta tornano di moda diverse alternative al Dibu Martinez.

Il passaggio di consegne dirigenziali a Giovanni Carnevali impone un fisiologico rallentamento di tutte le operazioni avviate nelle scorse settimane da Damien Comolli e Marco Ottolini.

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Per questa ragione, gli agenti dei calciatori dovranno ora attendere. Su tutti quello del Dibu Martinez, che attende da tempo un segnale positivo da Torino, senza affanni.

Il portiere argentino, al momento concentrato sul Mondiale dove ha giocato contro l'Algeria, non sembrerebbe avere fretta. Il giocatore avrebbe già un accordo per un contratto triennale da 5 milioni netti a stagione con i bianconeri. La distanza con l'Aston Villa rimane però notevole. Il club inglese chiederebbe infatti 15 milioni de euro per il cartellino, una cifra considerata troppo alta dalla dirigenza bianconera per un calciatore di quasi 34 anni.

Luciano Spalletti ha espresso stima per il portiere, ma l'argentino non è imprescindibile, per questo motivo la Juventus valuterà attentamente il rapporto costi-benefici prima di svenarsi.

Dunque, resta viva l'alternativa Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham rientra nei canoni della Juve e l'operazione potrebbe decollare qualora i londinesi aprissero al prestito. Tuttavia su di lui ci sarebbero anche Inter e Napoli.

Intanto però, nelle ultime ore la lista dei possibili candidati per la porta bianconera si sarebbe arricchita di un profilo inedito. La Juventus starebbe esaminando la situazione di Vanja Milinkovic-Savic, portiere serbo di 29 anni e fratello dell'ex obiettivo Sergej.

Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore sembrerebbe destinato a lasciare il Napoli dopo una sola stagione, visto l'arrivo di Allegri.

La situazione avrebbe spinto i dirigenti della Continassa ad approfondire il dossier per valutarne la fattibilità economica. Il portiere, che conosce anche la città avendo giocato con i granata, potrebbe essere un'opzione.

Vanja Milinkovic-Savic, anche a Napoli, ha dimostrato in questa stagione di essere magari non un fenomeno, ma un portiere affidabile, sicuro con i piedi, e soprattutto di carisma.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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