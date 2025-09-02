Zaniolo ci riprova: è un nuovo giocatore dell'Udinese

Nicolò Zaniolo è un nuovo giocatore dell'Udinese. La trattativa si è concretizzata nelle ultime ore, ma alla fine sono stati superati tutti gli intoppi burocratici del caso: il classe '99 arriva in prestito secco dal Galatasaray, che contestualmente ha disposto il prolungamento del contratto di Zaniolo che sarebbe scaduto nel giugno 2027.

L'avventura di Zaniolo in Turchia non sta andando nel migliore dei modi, da qui l'idea di un altro prestito in Serie A dopo quelli della passata stagione, all'Atalanta prima e alla Fiorentina poi. Sarà subito a disposizione di mister Runjaic, pronto a tornare dopo la sosta.

Fantacalcio.it per Adnkronos