Ferri: "I pilastri di Sky sono calcio, motori, tennis e altri sport ma news elemento centrale"

"I nostri pilastri sono gli eventi e adesso cominciamo con le tre finali delle Coppe europee di calcio, poi avremo la finale della Coppa Italia Femminile di calcio, poi avremo ovviamente tutti i campioni di Formula 1 tutti i campioni della MotoGp, perché abbiamo i nostri pilastri che sono calcio, motori, tennis e altri sport e tra gli altri sport segnalo gli Europei di basket maschili e femminili e la Ryder Cup di golf oltre alla Diamond League di atletica. Poi abbiamo le news perché Sky Sport 24, il nostro sito, i nostri social sono un elemento centrale della nostra programmazione, direi una delle nostre grandi esclusive, un canale che dà notizie di sport tutto il giorno". Lo ha detto il direttore di Sky Sport Federico Ferri all'Adnkronos, parlando dei pilastri di Sky e delle nuove produzioni originali.

"Non dobbiamo poi dimenticare i dibattiti, i talk, i nostri studi, soprattutto per quanto riguarda il calcio, ma adesso anche sul tennis ci stiamo muovendo, oltre che sui motori, come facevamo da tempo, e infine le nostre produzioni originali, cioè i contenuti con cui arricchiamo l'offerta all'abbonato, puntando un po' più sulla parte emotiva, sul cuore dello sport, perché poi sappiamo bene che tutti gli appassionati lo sanno che è qualcosa che prende forse più il cuore che la testa a volte, e quindi per noi il racconto è veramente fondamentale, il racconto delle emozioni, la narrativa, le grandi interviste con Buffa, Porrà, Condò", ha aggiunto Ferri.

"L'obbiettivo per la prossima stagione è quello di continuare a raccontare lo sport da vicino, di portare sempre questo mix di eventi e news, in modo che l'abbonato senta che è davvero la 'Casa dello Sport', cioè che tutto quello che accade, la maggior parte su Sky con i nostri diritti, ma in generale tutto il grande sport di cui si parla, passa da Sky Sport. Questo è il primo punto, mentre il secondo punto è continuare ad arricchire la nostra offerta, perché la ricerca di eventi è sempre costante e ne annunceremo altri e poi il modo di raccontarli, cioè l'investimento in termini editoriali, giornalistici e talent e in termini di tecnologia per raccontarli e secondo me già stasera nella finale di Coppa dei Campioni faremo un passo avanti da questo punto di vista", ha concluso Ferri.

"Effetto Sinner anche in sua assenza, ora con il suo ritorno in campo cosa ci aspettiamo?

"Ci sono tre gradi di interesse legati al tennis, uno è Sinner e non è legato al tennis e basta, ma è un fenomeno popolare, come è stato Alberto Tomba o Valentino Rossi, e forse ancora di più, per la popolarità intrinseca del tennis, che è uno sport popolare, uno sport che la gente pratica, che gioca da tanti anni, che ha una grande eredità che è quella degli anni '70, con diverse generazioni appassionate, dai bambini che lo praticano e che lo stanno scoprendo adesso con un idolo come Jannik, fino a quelli che seguivano Panatta, Bertolucci, Barazzuti e la nostra squadra di Coppa Davis. Questo è il primo livello", ha sottolineato il direttore di Sky Sport, Federico Ferri all'Adnkronos, parlando dell'effetto Sinner.

"Poi c'è il livello del tennis italiano in generale che è un livello straordinario. Stiamo vivendo veramente un'epoca d'oro che ci riporta proprio a quegli anni '70, con la differenza che oggi si vede ancora di più il tennis, è ancora più visibile. Poi c'è una base, uno zoccolo duro di appassionati di tennis che sta comunque crescendo, questo grazie all'alone, all'effetto positivo di un campione come Jannik, ma anche di Jasmine Paolini che ha riportato un grande interesse, proprio come facevano le prime ragazze che hanno avviato questo grande momento, come Pennetta, Schiavone, Vinci ed Errani che sono state quelle che hanno lanciato gli ultimi anni del tennis italiano. Perciò in tutti questi tre livelli c'è il segno più. E' merito di Jannik, è merito di questo sport che si sta riaffermando e viviamo un'epoca d'oro. Poter avere un canale completamente a disposizione dove far vedere tutti i punti dei grandi tornei e dei tornei meno grandi, è straordinario -ha aggiunto Ferri-. Faccio un esempio: da adesso fino al termine della stagione tutti i punti che giocherà Jannik Sinner saranno su Sky Sport, sulla nostra piattaforma tra Sky ed Eurosport, quindi direi che è un momento certamente importante della stagione per noi".

Il nuovo programma con Panatta e Bertolucci e l'intelligenza artificiale?

"Credo che si scoprirà presto, fin dalla prima puntata, che l'intelligenza artificiale è un po' uno strumento, un pretesto, un artificio che abbiamo utilizzato per stimolare ancora di più, non solo l'ironia, che non mancherà ovviamente, non solo gli aneddoti, che non mancheranno, ma anche la competenza straordinaria di questi due campioni, è un doppio, è il doppio per tutti", ha spiegato il direttore di Sky Sport, Federico Ferri all'Adnkronos, sul nuovo programma ideato per ricomporre una delle coppie più forti e vincenti del tennis italiano, 'Tennis Heroes' con Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. I due campioni saranno - in una suggestiva scenografia creata ad hoc negli studi Sky - dove guideranno il pubblico alla scoperta, o alla riscoperta, dei più grandi interpreti della storia di questo sport.

"Parlando con loro abbiamo scoperto che, tutto avevano fatto insieme, tranne che un programma parlando di tennis in tv. Quindi abbiamo un po' colmato questa lacuna, trovando un modo diverso anche di farli interagire, in uno studio iper-moderno, con questo artificio che vedrete, con questo elemento un po' di retorico dell'intelligenza artificiale, che li pungolerà per raccontare la storia dei grandi campioni della storia del tennis, in particolare quelli che hanno vissuto in campo, ma non soltanto. Si parte con Bjorn Borg e quindi è una grande partenza".