circle x black
Cerca nel sito
 

Feyenoord-Atalanta, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Maurizio Sarri torna in campo per un nuovo test del pre-campionato

Maurizio Sarri - IPA
Maurizio Sarri - IPA
02 agosto 2026 | 07.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Atalanta torna in campo in amichevole e oggi, domenica 2 agosto, affronta il Feyenoord a Rotterdam in uno dei test più impegnativi del suo pre-campionato. La squadra di Maurizio Sarri se la vedrà con gli olandesi dopo il successo nella partita contro l'Arezzo, per 3-2: il tecnico toscano, da poco arrivato a Bergamo, va alla ricerca di nuove indicazioni in vista della prima di campionato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Feyenoord-Atalanta, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Feyenoord-Atalanta, in campo oggi alle 15:

FEYENOORD (4-2-3-1): Ernst; Read, St Juste, Marmol, Vanhoutte; Kraaijeveld, Zechiel; Van Persie, Valente, Borges; Ferri. All. Van Bronckhorst

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Djimsiti, Zappacosta; Ederson, de Roon, I. Sulemana; Cassa, Scamacca, Raspadori. All. Sarri

Feyenoord-Atalanta, dove vederla

La partita tra Feyenoord e Atalanta sarà visibile in diretta su Dazn. Amichevole disponibile anche in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Feyenoord Atalanta Feyenoord Atalanta amichevole
Vedi anche
news to go
Gioco d'azzardo tra i giovani, crescono i comportamenti a rischio
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video
Salute mentale, Schillaci: "E' la grande sfida della nostra epoca"
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025
Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno
Calabria, ruspe smantellano tendopoli dei braccianti a San Ferdinando - Video
Venezia, a Porto Marghera cumuli di rottami metallici prendono fuoco per il caldo estremo - Video
Economia, crescono stipendi e costo della vita - Video
Caso Delmastro, Dori: "Da Fontana entrata a gamba tesa, sua decisione non politica" - Video
Messina, si cercano dispersi dopo crollo palazzina - Video
AdnTalks, Morelli: "Da Pontida auspico l'indicazione di Salvini ministro Interno" - Video
AdnTalks, Morelli: "Ponte Messina? In un anno ci siamo, verso ok Cipess a settembre" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza