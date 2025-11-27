circle x black
Fiorentina-Aek Atene oggi in Conference League. Orario, probabili formazioni e dove vederla

I viola ospitano i greci nella quarta giornata della fase campionato

Moise Kean - Fotogramma/IPA
27 novembre 2025 | 08.43
Redazione Adnkronos
La Fiorentina torna in campo in Conference League. Oggi, giovedì 27 novembre, i viola ospitano al Franchi l'Aek Atene nella quarta giornata della fase campionato. La squadra di Vanoli, che appena arrivato sulla panchina dei toscani ha conquistato un punto pesante in campionato contro la Juventus, ha collezionato fin qui 6 punti nel torneo. I greci sono invece fermi a quota 4. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Fiorentina-Aek Atene, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Aek Atene, in campo oggi alle 21:

Fiorentina (3-4-1-2) De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Gosens; Ndour; Kean, Piccoli

Aek Atene (4-2-3-1) Strakosha; Gacinovic, Moukoudi, Relvas, Penrice; Marin, Pineda; Kaloskamis, Joao Mario, Koita; Jovic

Fiorentina-Aek Atene, dove vederla

La partita di Conference League tra Fiorentina e Aek Atene sarà visibile su Sky Calcio (canale 202) e Sky Sport (253). Match disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.

