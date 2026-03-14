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Formula 1, Mercedes domina e Ferrari insegue: classifica Piloti dopo gara Sprint Gp Cina

A Shanghai trionfo Russell, poi Leclerc e Hamilton

George Russell - Ipa/Fotogramma
George Russell - Ipa/Fotogramma
14 marzo 2026 | 07.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

George Russell domina la gara Sprint del Gran Premio di Cina e mantiene il comando della classifica del Mondiale di Formula 1, ma la Ferrari c'è e insegue. Oggi, sabato 14 marzo, il pilota britannico della Mercedes ha trionfato nella gara corta sul circuito di Shanghai, precedendo proprio le due rosse di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto, conquistando punti pesanti in chiave classifica e recuperando terreno sul secondo posto di Andrea Kimi Antonelli, soltanto quinto dietro Lando Norris.

Sesto il compagno di scuderia papaya Oscar Piastri mentre chiudono la zona punti la Racing Bulls di Liam Lawson e la Haas di Oliver Bearman, scuola Ferrari, ottavo. Nessun punto invece per la Red Bull di Max Verstappen, in difficoltà e soltanto nono sul circuito di Shanghai.

Formula 1, la classifica Piloti

Ecco quindi la nuova classifica del Mondiale di Formula 1 dopo la gara Sprint del Gp di Cina:

1. George Russell (Mercedes) 33

2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 22

3. Charles Leclerc (Ferrari) 22

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 18

5. Lando Norris (McLaren) 15

6. Max Verstappen (Red Bull) 8

7. Oliver Bearman (Haas) 7

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 4

9. Oscar Piastri (McLaren) 3

10. Gabriel Bortoleto (Audi) 2

11. Liam Lawson (Racing Bulls) 2

12. Pierre Gasly (Alpine) 1

Gp Cina, gara Sprint: ordine d'arrivo

L'ordine d'arrivo della gara Sprint del Gran Premio di Cina:

1. George Russell (Mercedes)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Oliver Bearman (Haas)

9. Max Verstappen (Red Bull)

10. Esteban Ocon (Haas)

11. Pierre Gasly (Alpine)

12 Carlos Sainz (Williams)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14 .Franco Colapinto (Alpine)

15. Isack Hadjar (Red Bull)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Sergio Perez (Cadillac)

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formula 1 classifica mondiale formula 1 mercedes ferrari classifica piloti
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