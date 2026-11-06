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Formula 1, si corre a Interlagos: dalle libere al Gran Premio, il programma del Gp del Brasile e dove vederlo

Il Circus torna in pista per il ventesimo appuntamento della stagione, dopo il trionfo di Antonelli nel Mondiale piloti

Kimi Antonelli - IPA
Kimi Antonelli - IPA
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06 novembre 2026 | 06.27
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

La Formula 1 torna in pista. Dopo il trionfo di Kimi Antonelli nel Mondiale piloti, il Circus fa tappa in Brasile per il ventesimo appuntamento della stagione: ci si gioca il secondo posto nella classifica piloti, ma anche e soprattutto il titolo costruttori. La Mercedes può chiudere i conti già a Interlagos, grazie ai 126 punti di vantaggio sulla Ferrari seconda. Occhi puntati proprio sulle Rosse di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, dopo l'alta tensione e le scintille tra i due nel Gp del Messico dell'ultimo weekend. Oggi, venerdì 6 novembre, si comincia con le prove libere.

Gp Brasile, il programma

Ecco il programma del Gp del Brasile da oggi, venerdì 6 novembre, a domenica 8 novembre:

Venerdì 6 novembre

Ore 16.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 20: F1 – Prove Libere 2

Sabato 7 novembre

Ore 15.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 19: F1 - Qualifiche

Domenica 8 novembre

Ore 18: F1 - Gara

Gp Brasile, dove vederlo

Tutti gli appuntamenti del Gp del Brasile sono trasmessi in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207)e in streaming su Sky Go e Now. Le libere saranno visibili anche in chiaro su Tv8, mentre saranno in differita le qualifiche sabato (alle 21.30) e la gara di domenica (sempre alle ore 21.30).

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