circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, oggi prove libere e qualifiche ad Abu Dhabi: orari e dove vederle in tv

Il Mondiale torna in pista nell'ultimo appuntamento della stagione

Lando Norris - Ipa/Fotogramma
Lando Norris - Ipa/Fotogramma
06 dicembre 2025 | 06.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista, per l'ultima volta in stagione, la Formula 1. Oggi, sabato 6 dicembre, il Mondiale si sposta ad Abu Dhabi per le prove libere e le qualifiche - in diretta tv e streaming - dell'ultimo Gran Premio dell'anno, che assegnerà il titolo Piloti. Si riparte dal trionfo di Max Verstappen a Dubai, che ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e la Williams di Carlos Sainz.

Quarto il leader della classifica generale Lando Norris, che precede l'olandese della Red Bull, distante 12 punti, e il compagno di scuderia australiano, a -16.

Formula 1, oggi prove libere e qualifiche: gli orari

La terza e ultima sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi Formula 1 sono in programma oggi, sabato 6 dicembre. Le prove libere andranno in scena alle ore 11.30, mentre per scoprire la griglia di partenza del Gp bisogerà aspettare le 15.

Formula 1, dove vedere in tv prove libere e qualifiche

Le prove libere e le qualifiche del Gp di Abu Dhabi saranno trasmesse in diretta televisiva, e in esclusiva, sui canali SkySport, mentre le qualifiche si potranno seguire in chiaro, ma in differita alle 17.30, su TV8. Gli appuntamenti dell'ultimo Gran Premio dell'anno si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
formula 1 formula 1 oggi qualifiche formula 1 oggi prove libere formula 1 oggi qualifiche formula 1 dove vederle in tv prove libere formula 1 dove vederle in tv gp abu dhabi formula 1 abu dhabi
Vedi anche
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
Cianfoni (Apnea): "Divario con altri sport si sta riducendo" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza