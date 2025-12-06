Torna in pista, per l'ultima volta in stagione, la Formula 1. Oggi, sabato 6 dicembre, il Mondiale si sposta ad Abu Dhabi per le prove libere e le qualifiche - in diretta tv e streaming - dell'ultimo Gran Premio dell'anno, che assegnerà il titolo Piloti. Si riparte dal trionfo di Max Verstappen a Dubai, che ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e la Williams di Carlos Sainz.

Quarto il leader della classifica generale Lando Norris, che precede l'olandese della Red Bull, distante 12 punti, e il compagno di scuderia australiano, a -16.

Formula 1, oggi prove libere e qualifiche: gli orari

La terza e ultima sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi Formula 1 sono in programma oggi, sabato 6 dicembre. Le prove libere andranno in scena alle ore 11.30, mentre per scoprire la griglia di partenza del Gp bisogerà aspettare le 15.

Formula 1, dove vedere in tv prove libere e qualifiche

Le prove libere e le qualifiche del Gp di Abu Dhabi saranno trasmesse in diretta televisiva, e in esclusiva, sui canali SkySport, mentre le qualifiche si potranno seguire in chiaro, ma in differita alle 17.30, su TV8. Gli appuntamenti dell'ultimo Gran Premio dell'anno si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.