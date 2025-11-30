circle x black
Formula 1, ordine d'arrivo del Gp Qatar e classifica Piloti

Si è conclusa la penultima gara del Mondiale

Oscar Piastri - Afp
Oscar Piastri - Afp
30 novembre 2025 | 18.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Max Verstappen vince il Gran Premio del Qatar e riapre il Mondiale di Formula 1, prendendosi il secondo posto nella classifica generale. Oggi, domenica 30 novembre, il pilota della Red Bull ha trionfato nel penultimo appuntamento della stagione, precedendo la McLaren di Oscar Piastri, partito dalla pole position, e la Williams di Carlos Sainz. Quarto il leader della classifica Piloti Lando Norris. Lontane le Ferrari: Leclerc ottavo, Hamilton 12esimo.

Gp Qatar, ordine d'arrivo

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Carlos Sainz (Williams)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. George Russell (Mercedes)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Charles Leclerc (Ferrari)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

11. Alexander Albon (Williams)

12. Lewis Hamilton (Ferrari)

13. Gabriel Bortoleto (Sauber)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Pierre Gasly (Alpine)

Formula 1, classifica Piloti

Lando Norris (McLaren) - 408 punti

Max Verstappen (Red Bull) - 396 punti

Oscar Piastri (McLaren) - 392 punti

George Russell (Mercedes) - 309 punti

Charles Leclerc (Ferrari) - 230 punti

Lewis Hamilton (Ferrari) - 152 punti

Kimi Antonelli (Mercedes) - 150 punti

Alexander Albon (Williams) - 73 punti

Carlos Sainz (Williams) - 64 punti

Isack Hadjar (Racing Bulls) - 51 punti

Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - 49 punti

Fernando Alonso (Aston Martin) - 48 punti

Oliver Bearman (Haas) - 41 punti

Liam Lawson (Racing Bulls) - 38 punti

Yuki Tsunoda (Red Bull) - 33 punti

Esteban Ocon (Haas) - 32 punti

Lance Stroll (Aston Martin) - 32 punti

Pierre Gasly (Alpine) - 22 punti

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti

Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti

