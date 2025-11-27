Formula 1, Verstappen in Qatar, sogna la tripletta, Norris il Mondiale

Cinquantotto punti in palio, sessanta se si considerano due giri veloci, per decidere chi sarà il campione del mondo di Formula 1 nel 2025. Un Mondiale che, a fine agosto, sembrava essere tutto color papaya mentre adesso, a due gare e una Sprint dal termine, ha un terzo incomodo molto, molto ingombrante: Max Verstappen, a caccia del quinto titolo iridato di fila. Il Gran Premio del Qatar, in programma nel weekend, porta con sé moltissimi temi soprattutto dopo la doppia squalifica delle McLaren a Las Vegas che hanno portato l’olandese della Red Bull ad appena 24 punti dalla vetta, attualmente occupata da Lando Norris. Super Max, da Zandvoort in poi, è stato un martello non scendendo mai dal podio: 4 vittorie, due secondi e altrettanti terzi posti gli hanno consentito di sognare una rimonta epica. Gli esperti Sisal ritengono Max Verstappen il grande favorito in Qatar, lì dove da due anni taglia per primo il traguardo: il successo del numero 1 della Red Bull è dato a 2,25 per la Sprint mentre si scende a 2,00 per la gara domenicale.

Alle spalle dell’olandese si piazza l’attuale leader della classifica mondiale, Lando Norris, il quale ha un obiettivo ben preciso in testa: uscire dal weekend qatariota con almeno due punti in più di Verstappen e Piastri, un risultato che gli permetterebbe di festeggiare il primo titolo mondiale. L’inglese della McLaren si gioca vincente, tra i tornanti mediorientali, a 2,75 il sabato e a 3,00 nel Gran Premio.

Chi rincorre è Oscar Piastri, compagno di squadra di Norris ed ex dominatore della stagione, crollato sia a livello di prestazioni che psicologicamente: il pilota australiano, al volante della McLaren numero 81, è offerto a 5,00 per la Sprint e a 6,00 per il Gran Premio.

Ancora più difficile la situazione in casa Ferrari: la scuderia di Maranello vede sempre più vicina la possibilità di chiudere la stagione senza una vittoria. Il successo della Rossa in Qatar è in quota a 9,00 mentre passando ai singoli piloti, Charles Leclerc si gioca a 16 mentre Lewis Hamilton, che a Lusail vinse la prima edizione nel 2021, è dato addirittura a 33.