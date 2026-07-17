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Formula 1, oggi prove libere Gp Belgio: orari e dove vederle in tv

Il mondiale riparte dopo il successo della Ferrari di Leclerc a Silverstone

Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
17 luglio 2026 | 08.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Oggi, venerdì 17 luglio, il Mondiale riparte con le prove libere del Gran Premio del Belgio - in diretta tv e streaming - con la gara che è in programma domenica 19. Si ricomincia dopo il successo di Charles Leclerc nel Gp di Gran Bretagna a Silverston, dove ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra Rossa di Lewis Hamilton. A caccia di riscatto invece il leader della classifica piloti Andea Kimi Antonelli che non ha conquistato punti due settimane fa a Silverstone.

Formula 1, oggi prove libere Gp Belgio: gli orari

Le prove libere del Gran Premio del Belgio sono in programma oggi, venerdì 26 giugno. La prima sessione si terrà alle ore 13.30, mentre per la seconda bisognerà aspettare le 17.

Formula 1, oggi prove libere Gp Belgio: dove vederle in tv

Le prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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formula 1 gp belgio leclerc antonelli hamilton ferrari dove vedere le libere del gp belgio
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