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Nations League, oggi Francia-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Gli azzurri sfidano i bleus allo Stade de France

Roberto Mancini - Ipa/Fotogramma
Roberto Mancini - Ipa/Fotogramma
02 ottobre 2026 | 06.41
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Italia. Oggi, venerdì 2 ottobre, gli azzurri sfidano in trasferta la Francia guidata in panchina dall'ex Pallone d'Oro Zinedine Zidane - in diretta tv e streaming - allo Stade de France, nella terza giornata di Nations League. I ragazzi del ct Roberto Mancini hanno perso all'esordio in casa per 2-0 con il Belgio per poi andare a vincere in trasferta con la Turchia per 4-1, mentre i transalpini si sono imposti in trasferta per 1-0 sia con la Turchia, sia con il Belgio.

Francia-Italia, orario e probabili formazioni

La sfida tra Francia e Italia è in programma oggi, venerdì 2 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Koné, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Ct. Zidane.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Maldini/Vergara, Pio Esposito, Sebastiano Esposito. Ct. Mancini.

Francia-Italia, dove vederla in tv

Tutte le partite dell'Italia in Nations League saranno trasmesse in diretta tv su Rai 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play.

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nations league francia italia dove vedere francia italia orario francia italia
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