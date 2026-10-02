Nations League, oggi Francia-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Torna in campo l'Italia. Oggi, venerdì 2 ottobre, gli azzurri sfidano in trasferta la Francia guidata in panchina dall'ex Pallone d'Oro Zinedine Zidane - in diretta tv e streaming - allo Stade de France, nella terza giornata di Nations League. I ragazzi del ct Roberto Mancini hanno perso all'esordio in casa per 2-0 con il Belgio per poi andare a vincere in trasferta con la Turchia per 4-1, mentre i transalpini si sono imposti in trasferta per 1-0 sia con la Turchia, sia con il Belgio.

Francia-Italia, orario e probabili formazioni

La sfida tra Francia e Italia è in programma oggi, venerdì 2 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Koné, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Ct. Zidane.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Maldini/Vergara, Pio Esposito, Sebastiano Esposito. Ct. Mancini.

Francia-Italia, dove vederla in tv

Tutte le partite dell'Italia in Nations League saranno trasmesse in diretta tv su Rai 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play.