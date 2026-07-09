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Mondiali, oggi Francia-Marocco: probabili formazioni e dove vederla in tv

I transalpini di Deschamps sfidano i nordafricani alle 22 a Boston

Kylian Mbappé - Ipa/Fotogramma
Kylian Mbappé - Ipa/Fotogramma
09 luglio 2026 | 08.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Francia e Marocco aprono il programma dei quarti di finale del mondiale 2026. Oggi, giovedì 9 luglio, la nazionale guidata in panchina dal ct Didier Deschamps affronta la selezione nordafricana del ct Mohamed Ouahbi in diretta tv e streaming. In palio un posto in semifinale nella rassegna iridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà a Boston. La vincente del match troverà in semifinale una tra Spagna e Belgio. Agli ottavi i transalpini hanno superato il Paraguay per 1-0, mentre i nordafricani hanno sconfitto il Canada 3-0.

Francia-Marocco, orario e probabili formazioni

La sfida tra Francia e Marocco è in programma oggi, giovedì 9 luglio, alle ore 22. Ecco le probabili formazioni:

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Lucas Hernández; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct: Didier Deschamps.

Marocco (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; En-Nesyri.

Francia-Marocco, dove vederla in tv

Il match tra Francia e Marocco sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.

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