circle x black
Cerca nel sito
 

Genoa, sfida De Rossi-Vanoli per la panchina. Criscito potrebbe restare fino alla sosta

I rossoblù cercano il nome giusto per sostituire Vieira. Il dubbio è tra il carisma dell'ex allenatore giallorosso e il pragmatismo dell'ex tecnico granata

De Rossi e Vanoli - Fotogramma/IPA
De Rossi e Vanoli - Fotogramma/IPA
04 novembre 2025 | 12.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo l’esonero di Patrick Vieira, il Genoa si trova davanti a una scelta che può cambiare la stagione: affidarsi all’esperienza di Paolo Vanoli o al carisma di Daniele De Rossi. Due nomi, due visioni di calcio e di gestione molto diverse. Intanto il tandem tecnico da interim Roberto Murgita-Mimmo Criscito, bandiera rossoblù, che ha conquistato la prima vittoria stagionale in Serie A, potrebbe restare un'altra settimana sulla panchina rossoblù e guidare la squadra nella delicatissima sfida del 'Ferraris' contro la Fiorentina, in programma domenica prossima.

Genoa, chi sarà il nuovo allenatore?

Poi toccherà, con ogni probabilità, o al 42enne tecnico di Ostia, fermo dopo l'esonero di più di uno fa da parte della Roma o al 53enne varesino, che ha concluso lo scorso campionato sulla panchina del Torino. De Rossi rappresenta il carisma e il carattere. Il suo nome accende l’entusiasmo dei tifosi: ex capitano giallorosso, uomo di spogliatoio, personalità forte. Il rischio però è evidente: poca esperienza per guidare una squadra in difficoltà che ha bisogno di risultati immediati. Vanoli invece offre un profilo più 'tecnico'. Soprattutto alla guida del Venezia ha dimostrato di saper dare organizzazione, compattezza e un’idea di gioco solida. Non è un nome da copertina, ma il suo pragmatismo potrebbe essere proprio ciò che serve per rimettere in carreggiata un Genoa fragile e sfiduciato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Genoa Serie A Fiorentina calcio
Vedi anche
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza