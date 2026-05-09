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Giro d'Italia, oggi seconda tappa: orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

La corsa torna con la seconda frazione

Paul Magnier nella prima tappa - Afp
Paul Magnier nella prima tappa - Afp
09 maggio 2026 | 06.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Giro d'Italia 2026 torna protagonista con la seconda tappa. Oggi, sabato 9 maggio, la corsa ciclistica riparte - in diretta tv e streaming - ancora dalla Bulgaria, dove ha preso il via nella giornata di ieri, con la frazione Burgas-Valiko Tarnovo. Nella prima tappa è stato Paul Magnier a trionfare in volata, conquistando così la prima maglia rosa della nuova edizione.

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Alle spalle del velocista della Soudal Quick-Step sono arrivati Tobias Lund Andresen (Team Decathlon) e Ethan Vernon (Nsn Cycling Team). Quarto posto per uno dei favoriti, l'azzurro Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Giro d'Italia, seconda tappa: il percorso

I ciclisti, nella tappa Burgas-Valiko Tarnovo, percorreranno un totale di 221 chilometri, nella tappa più lunga di tutta l'edizione 2026. Dopo una prima parte di gara pianeggiante, nella fase centrale della corsa affronteranno tre salite sui monti Balcani, ovvero quelle di Byala, Vratnik e Lyaskovets, che si trova a pochi chilometri dall'arrivo ed è la più ripida della frazione (3 km con una pendenza media al 7,5%). Fino a Tsarevets i ciclisti affronteranno una discesa prima di cimentarsi di nuovo con altre salite, alcune con pendenza media che arriva fino al 9%. Ultimo chilometro pianeggiante fino all'arrivo di Valiko Tarnovo.

Giro d'Italia, seconda tappa: orario e dove vederla in tv

La seconda tappa del Giro d'Italia 2026 è prevista oggi, sabato 9 maggio, alle ore 12.05, con l'arrivo in programma alle ore 16.59. La gara si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming invece la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.

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