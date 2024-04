Finale concitato nelle qualifiche Sprint del Gran Premio di Cina. Sul circuito di Shanghai, la pole va a Lando Norris in 1.57.940 che beffa la Mercedes di Lewis Hamilton. Al pilota della McLaren era stato tolto il crono durante il Q3 o per un’uscita di pista sanzionata come track limits, ma gli è stato riassegnato alla fine quando il britannico della Mercedes era in testa. Norris scatterà quindi dalla pole position nella gara sprint in programma domani alle 5 italiane.

Terza l'Aston Martin di Fernando Alonso e quarta la Red Bull di Max Verstappen. Subito dietro, in quinta posizione, la Ferrari di Carlos Sainz, seguita dall'altra Red Bull di Sergio Perez e dalla rossa di Charles Leclerc. A chiudere la top ten la McLaren di Oscar Piastri, la Sauber di Valterri Bottas e l'altra Sauber del cinese Zhou Guanyu.

Stroll leader prove libere e Ferrari indietro

Nelle precedenti prove libere, il pilota della Aston Martin Lance Stroll aveva ottenuto il miglior tempo girando in 1'36''302 precedendo la McLaren dell'australiano Oscar Piastri (1'36''629). Terzo e quarto tempo per le Red Bull dell'olandese Max Verstappen (1'36''660) e del messicano Sergio Perez (1'36''690). Quinta e sesta posizione per le Haas del tedesco Nico Hulkenberg (1'37''101) e del danese Kevin Magnussen (1'37''118). Le Ferrari nascoste: Charles Leclerc è 13esimo (1'38''090), seguito dal compagno Carlos Sainz (1'38''284).