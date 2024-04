Il Mondiale di Formula 1 2024 fa tappa a Shanghai per il Gp della Cina, quinto appuntamento stagionale, in programma domenica 21 aprile su un tracciato 'misterioso' dopo gli interventi sull'asfalto.

Si torna a Shanghai per la prima Sprint

Il circus torna in Cina dopo 5 anni di assenza per il primo weekend che propone la Sprint Race dell'anno in un campionato sin qui dominato dalla Red Bull di Max Verstappen - 3 vittorie e altrettante doppiette in 4 gare - e dalle ambizioni della Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Il programma, in diretta tv su Sky Sport e in differita in chiaro su Tv 8, obbliga le squadre ad impegni ravvicinati, senza possibilità di errori e eventuali correzioni.

Una sola sessione di prove libere venerdì 19 aprile precede le qualifiche per la Sprint. Quindi, sabato si fa sul serio con la prima Sprint Race dell'anno nella mattina cinese e poi, nel pomeriggio di Shanghai, si torna in pista per le qualifiche. Domenica mattina si corre il Gp 'normale'.

Il rebus asfalto

Il weekend si apre con il rebus legato all'asfalto, che si presenta con un colore 'inedito' e alimenta dubbi e domande nel paddock. "Sembra sia stato verniciato", dice Verstappen, facendo quasi da portavoce per i piloti. Non è chiaro se l'intervento sia stato solamente estetico o se il circuito sia stato riasfaltato: in entrambi i casi, le operazioni potrebbero condizionare il comportamento delle gomme in un weekend in cui i team hanno a disposizione solo una sessione di prove libere per valutare e scegliere soluzioni.

Il Gp di Cina in tv su Sky Sport e TV8

Venerdì 19 aprile

Ore 5.30: F1 - prove libere 1 (Diretta Sky Sport F1)

Ore 9.30: F1 - Qualifiche Sprint (Diretta Sky Sport F1, diretta in chiaro TV8)

Sabato 20 aprile

Ore 5: F1 - Sprint Race (Diretta Sky Sport F1, diretta in chiaro TV8)

Ore 9: F1 – qualifiche (Diretta Sky Sport F1)

Ore 12.15: F1 – qualifiche (replica Sky Sport F1)

Ore 14.15: F1 – Sprint (replica Sky Sport F1)

Domenica 21 aprile

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 9: F1 - Gp (Diretta Sky Sport F1)

Ore 12: F1 - Gp - replica in chiaro su TV8 ore 12

Ore 14: F1 - Gp (replica Sky Sport F1)

Ore 17.30: F1 - Gp (replica Sky Sport F1).