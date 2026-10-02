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Gp Malesia, oggi le qualifiche: orario e dove vederle (anche in chiaro)

Sul circuito di Sepang si assegna la pole position per il sedicesimo Gran Premio della stagione

Kimi Antonelli - IPA
Kimi Antonelli - IPA
03 ottobre 2026 | 00.23
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 3 ottobre, tocca all'ultima sessione di libere e alle qualifiche del Gp del Bahrain in Malesia, sedicesimo appuntamento della stagione. Sul circuito di Sepang si riparte dalle buone impressioni lasciate dalla Ferrari di Charles Leclerc, la monoposto più veloce nelle seconde libere del venerdì davanti alla Red Bull di Isack Hadjar e alla McLaren di Lando Norris. Ecco orario e dove vedere le terze libere e le qualifiche in tv e streaming.

Gp Malesia, orario qualifiche

Ecco il programma di oggi, sabato 3 ottobre, del Gp del Bahrain in Malesia:

6.30-7.30 - F1 Prove Libere 3

10-11 - F1 Qualifiche

Gp Malesia, orario qualifiche e dove vederle

Le qualifiche del Gp del Bahrain in Malesia inizieranno alle 10 ora italiana e saranno visibili in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Le qualifiche saranno visibili anche in chiaro su Tv8, ma in differita alle 16.30.

Riproduzione riservata
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Gp Malesia Formula 1 qualifiche Gp Malesia qualifiche F1 oggi
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