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Gp Miami, Norris vince la sprint davanti a Piastri e Leclerc. Quarto Antonelli

Doppietta McLaren nella gara veloce: alle 22 le qualifiche ufficiali

Lando Norris - Fotogramma/IPA
Lando Norris - Fotogramma/IPA
02 maggio 2026 | 18.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il campione del mondo in carica Lando Norris vince la gara sprint del Gp di Miami di Formula 1 oggi, sabato 2 maggio. L'inglese della McLaren si impone davanti al compagno di scuderia, l'australiano Oscar Piastri, e al monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Quarto posto per il leader del mondiale Kimi Antonelli che precede il compagno di squadra in Mercedes George Russell e l'olandese della Red Bull Max Verstappen. Settimo posto per la seconda Rossa di Maranello, quella dell'inglese Lewis Hamilton che si lascia alle spalle l'Alpine del francese Pierre Gasly. I piloti torneranno in pista alle 22 per le qualifiche ufficiali.

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