circle x black
Cerca nel sito
 

Gp Monza, pole da record di Verstappen. Quarto Leclerc, poi Hamilton

Il campione del mondo partirà davanti a tutti nel Gran Premio d'Italia

Max Verstappen - Fotogramma/IPA
Max Verstappen - Fotogramma/IPA
06 settembre 2025 | 17.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pole position da primato di Max Verstappen nel Gp di Monza. Il campione del mondo della Red Bull trova il miglior tempo nelle qualifiche: un 1:18.793 che è anche il nuovo record della pista. Il fuoriclasse olandese chiude davanti alla McLaren di Lando Norris (1:18.869) al termine di una sessione tiratissima. Terzo Oscar Piastri, sull'altra McLaren, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco partirà dalla seconda fila come l'anno scorso, quando aveva agguantato una vittoria epica nel Gran Premio d'Italia. Quinto Lewis Hamilton sull'altra Rossa, che però scatterà dalla decima piazza in virtù della penalizzazione rimediata nel Gp d'Olanda. Sesto George Russell su Mercedes, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pole position Monza Formula 1 Gp Monza Lando Norris Charles Leclerc Lewis Hamilton
Vedi anche
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Armani, le lacrime di Jo Squillo: “È come perdere un pezzo di cuore”
Caccia, riparte la stagione in quasi tutte le regioni italiane
Forum Cernobbio, Mattarella apre seconda giornata: videonews dal nostro inviato
Petrucci: "Il basket prima sponsorizzazione di Armani, non lo dimenticheremo"
Armani, il presidente del Coni Buonfiglio: “Invidiati in tutto il mondo grazie a lui”
Armani, l'ultima telefonata al sindaco di Milano Beppe Sala: "Era il 6 agosto, lui un amico vero" - Video
Papa Prevost, il fuori programma con i pesci a Castel Gandolfo: "Qualcuno ha fame?" - Video
Venezia 82, 'Elisa' di Leonardo Di Costanzo: il commento delle nostre inviate
News to go
'Scudo penale' in favore dei medici, ok del Cdm
Mostra Venezia, con 'Film di Stato' il cinema di propaganda diventa potente autodenuncia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza