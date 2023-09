Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, pubblica la foto con Romelu Lukaku e nasce il caso. Il primo cittadino posa con il centravanti belga dei giallorossi, che esibisce la nuova maglia davanti al Colosseo. Lo scatto, pubblicato su Instagram da Gualtieri, non passa inosservata provocando la reazione di avversari, politici e non.

"Abbiamo notato con curiosità la foto del sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri in posa con l'ultimo acquisto della Roma, Romelu Lukaku. Spiace notare come un primo cittadino in crisi di consensi debba ridursi a posare con un beniamino di una squadra. Un clamoroso autogol che ci fa domandare se abbia previsto lo stesso trattamento con gli ultimi acquisti della Lazio visto che rappresenteranno la città di Roma nella Champions League, la manifestazione più prestigiosa d'Europa", dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini.

Sui profili social del sindaco arrivano le domande e le lamentele di tifosi della Lazio, che chiedono "cosa c'entra il sindaco con gli acquisti della Roma?". Su X, l'ex Twitter, abbondano i messaggi e spuntano i meme, compresi quelli che 'arricchiscono' la foto con rifiuti e cinghiali.