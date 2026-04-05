Pep Guardiola apre all'Italia? Il tecnico spagnolo ha parlato del suo futuro dopo la vittoria nei quarti di finale di coppa del suo Manchester City, che ha battuto con netto 4-0 il Liverpool. Proprio Guardiola è uno dei nomi che circolano per il ruolo di commissario tecnico degli azzurri, a caccia del sostituto di Gattuso, che ha risolto il suo contratto con la Nazionale dopo il flop Mondiale.

Nel futuro di Guardiola, stando alle parole dell'ex tecnico del Barcellona, potrebbe esserci proprio una Nazionale: "Mi piacerebbe lavorare per una Nazionale un giorno". Una frase che sembra a tutti gli effetti una chiara dichiarazione d'intenti per il futuro, che dopo anni potrebbe essere lontano da Manchester e, chissà, magari tinto di azzurro.