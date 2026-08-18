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Guardiola e lo sfogo in spogliatoio: "Sono un fottuto divorziato"

L'allenatore catalano ha mostrato un lato inedito di sé nella nuova docu-serie in uscita su Prime

Pep Guardiola - Ipa/Fotogramma
Pep Guardiola - Ipa/Fotogramma
18 agosto 2026 | 16.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pep Guardiola mostra il suo lato più intimo. Il tecnico catalano, che ha rifiutato la panchina dell'Italia dopo il suo addio al Manchester City, si racconta a 360 gradi in 'A Beautiful Obsession', la nuova docu-serie in uscita su Prime Video domani, mercoledì 19 agosto. Guardiola ha anche affrontato un argomento inedito, il divorzio dall'ormai ex moglie Cristina Serra, con cui è stato sposato per 30 anni.

"Voglio confessarvi una cosa", disse rivolto ai suoi giocatori Guardiola dopo una partita del Manchester City contro la Juventus nel dicembre 2024, “sono un fottuto divorziato dalla donna più bella del pianeta. Mia moglie, la mia ex moglie. La amo? Certo. Lei mi ama? Sì, ma abbiamo perso la passione. Per molte ragioni".

E quindi l'accorato appello ai giocatori: "Da questo dipende anche come giocate a football, da qualcosa che avete dentro: ebbeneDov'è la vostra passione? Qualunque cosa facciate nella vita, fatela con passione. Non voglio bravi giocatori, voglio giocatori con passione".

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guardiola guardiola sfogo guardiola divorzio
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