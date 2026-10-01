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Hamilton difende Vasseur: "E' la persona giusta, puntate il dito su chi è più in alto"

Il sette volte iridato risponde alle speculazioni e blinda la guida del manager francese, invitando la stampa a cercare le responsabilità ai vertici della scuderia

Lewis Hamilton - Ipa/Fotogramma
Lewis Hamilton - Ipa/Fotogramma
01 ottobre 2026 | 16.39
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Un muro alzato con decisione per silenziare le turbolenze e ridisegnare la mappa delle responsabilità nel box. Nel giovedì del Gp del Bahrain che si correrà in Malesia a Sepang, il circus assiste alla netta presa di posizione di Lewis Hamilton, giunta a stretto giro dopo la nota ufficiale della Ferrari per spazzare via i dubbi sul futuro di Frederic Vasseur. Il sette volte iridato respinge al mittente la pressione mediatica e difende senza esitazioni l'operato del team principal: "La gente può continuare con la sua narrazione negativa, ma dentro al team tutti stanno lavorando tantissimo e Fred è la persona giusta per essere il nostro leader. Sta facendo un lavoro fantastico. Però alla fine non è una questione che riguarda soltanto un uomo, ci sono tante persone che devono unire le forze".

Il passaggio più incisivo della conferenza stampa del 41enne inglese, alla vigilia delle prime due sessioni di prove libere, arriva quando chiama in causa i piani alti dell'azienda, spostando il focus ben oltre la figura del team principal. "Se volete puntare il dito, puntatelo altrove: ci sono persone che stanno al di sopra di tutti noi e che fanno parte del progetto che coinvolge tantissime persone. Penso che dovremmo distogliere l'attenzione da questo messaggio. Fred è nella sua posizione, non andrà da nessuna parte e io sono qui per restare con lui".

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Formula 1 Vasseur Hamilton Ferrari
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