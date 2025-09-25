circle x black
Il ministro Abodi canta 'Mille Giorni' di Baglioni e fa un bilancio dei mille giorni del Governo Meloni

25 settembre 2025 | 10.02
Redazione Adnkronos
Intercettato dal Karaoke Reporter, Dejan Cetnikovic, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, canta lo storico brano di Claudio Baglioni. Al termine dell’esibizione, il Ministro per fare un bilancio dei mille giorni del Governo Meloni afferma: “Mille giorni di amore per la nostra nazione, mille giorni di dedizione e comunque di impegno per cercare di migliorare le cose, mille giorni fatti di vittorie non nostre ma degli atleti e delle atlete, dello sport che parte dal basso, di nuove opportunità che mettiamo a disposizione, mille giorni di rapporti con le persone”

