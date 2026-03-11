circle x black
Infantino: "Trump mi ha ribadito che la nazionale iraniana è benvenuta ai Mondiali"

Le parole del numero uno della Fifa dopo un incontro con il presidente degli Stati Uniti

Infantino con il presidente americano Donald Trump - Fotogramma/IPA
Infantino con il presidente americano Donald Trump - Fotogramma/IPA
11 marzo 2026 | 13.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questa sera ho incontrato il Presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, per discutere dello stato di avanzamento dei preparativi per l'imminente Coppa del Mondo Fifa e della crescente eccitazione in vista del calcio d'inizio, previsto tra soli 93 giorni. Abbiamo parlato anche della situazione attuale in Iran e del fatto che la nazionale iraniana si è qualificata per partecipare alla Coppa del Mondo Fifa 2026. Durante le discussioni, il presidente Trump ha ribadito che la nazionale iraniana è ovviamente benvenuta a partecipare al torneo negli Stati Uniti". Lo ha spiegato il presidente della Fifa Gianni Infantino, in un post sull'account X della Federcalcio mondiale.

Infantino: "Trump mi ha detto che Iran è benvenuto al Mondiale"

Infantino ha aggiunto: "Abbiamo tutti bisogno di un evento come la Coppa del Mondo Fifa per unire le persone ora più che mai, e ringrazio sinceramente il Presidente degli Stati Uniti per il suo sostegno, poiché dimostra ancora una volta che il calcio unisce il mondo".

