Milan, allarme Pulisic. Allegri: "Difficile sia in campo con la Lazio"

Si ferma il mattatore del derby contro l'Inter

Christian Pulisic - Ipa/Fotogramma
Christian Pulisic - Ipa/Fotogramma
27 novembre 2025 | 15.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio Pulisic, come sta e quando torna? Sono queste le domande che tengono banco in casa Milan, a pochi giorni dalla vittoria nel derby contro l'Inter che ha regalato il secondo posto ai rossoneri, a -2 dalla Roma capolista. A fermarsi in allenamento è stato infatti proprio il mattatore di San Siro, Christian Pulisic, che dopo aver firmato l'1-0 contro i nerazzurri ha subito un affaticamento muscolare che lo mette a rischio nel big match di sabato contro la Lazio.

A dare un indizio in più sulle condizioni di Pulisic ci ha pensato l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri: "Pulisic difficilmente sarà della partita, però domani può succedere di tutto e dopodomani uguale", ha detto in conferenza stampa. Difficile quindi pensare a un suo impiego contro i biancocelesti, più facile che il recupero possa avvenire nella seguente partita di campionato contro il Torino, nella trasferta di lunedì 8 dicembre.

Nel mezzo c'è l'impegno degli ottavi di Coppa Italia, ancora una volta contro la Lazio. Il match dell'Olimpico è in programma giovedì 4 dicembre, ma è probabile che Allegri non voglia correre rischi.

