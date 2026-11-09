La leggenda della MotoGp ha raccontato il faccia a faccia con Jannik: "Era sorridente, mi ha fatto una bella impressione e gli piacciono molto i motorsport"

Tra numeri uno ci si capisce al volo. E il feeling, spesso e volentieri, è pure immediato. Valentino Rossi, per esempio, ha incontrato per la prima volta Jannik Sinner e le aspettative sono state rispettate, con ottime impressioni. Il nove volte campione del mondo, leggenda della MotoGp, ne ha parlato in un'intervista alla trasmissione 'Deejay chiama Italia' con Linus e Nicola Savino. "Carlo, il mio preparatore, mi ha detto: 'Ho visto il preparatore di Sinner, probabilmente è qui anche lui'. Eravamo nello stesso hotel, ieri sera ci siamo conosciuti. Ci sentivamo per messaggio, ma era la prima volta che ci vedevamo". Incontri da campioni a Milano.

Jannik Sinner and Valentino Rossi finally met in person yesterday 🇮🇹 Valentino Rossi: “My trainer Carlo told me his trainer was there, so probably Jannik was there as well. I sent him a message, we were in the same hotel, so actually we met each other (for the first time) because we hear from each other (only through texts)” : how is the knee, did he tell you? VS: “He’s here to try and fix it, it bothers him a bit, but he looks good, in form! He’s a tall good looking guy, he’s a good looking guy! He’s taller than me, always smiley, he made a good impression on me. He likes cars and motorsports a lot!” https://t.co/0FL9YVgGWA — jannik sinner files (@jannik_files) November 9, 2026

Sinner e l'infortunio, il retroscena di Valentino Rossi

Rossi ha aggiunto: "Jannik è bello, è in forma ed è un ragazzone alto, più alto di me. Era sorridente, mi ha fatto una bella impressione e gli piacciono molto i motorsport". Il campione azzurro ha anche dato qualche informazione sull'infortunio al ginocchio che tormenta l'attuale numero 2 del ranking Atp dall'estate: "Il ginocchio? È qui per cercare di risolvere, gli dà un po' di fastidio".