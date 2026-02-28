circle x black
Cerca nel sito
 

Inter-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I nerazzurri ospitano il Grifone nella 27esima giornata di Serie A

L'Inter - Afp
L'Inter - Afp
28 febbraio 2026 | 13.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna protagonista in Serie A. Oggi, sabato 28 febbraio, i nerazzurri sfidano il Genoa - in diretta tv e streaming - a San Siro nella 27esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dall'eliminazione in Champions League per mano del Bodo/Glimt, che si è imposto al ritorno dei playoff 2-1 dopo aver vinto anche l'andata, mentre nell'ultimo turno di Serie A aveva battuto il Lecce 2-0 al Via del Mare. Il Genoa di De Rossi invece ha superato il Torino con un netto 3-0 al Ferraris.

Inter-Genoa, orario e probabili formazioni

La sfida tra Inter e Genoa è in programma oggi, sabato 28 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Baldanzi, Ekuban; Colombo. All. De Rossi

Inter-Genoa, dove vederla in tv

Inter-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
inter genoa inter genoa inter genoa oggi inter oggi serie a inter genoa dove vederla tv inter genoa orario
Vedi anche
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video
Sanremo, l'omaggio di Serena Brancale: "In finale con un vestito di mia madre" - Video
Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre - Video
Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto” - Video
Ex Ilva, tribunale ordina stop attività area a caldo per tutelare la salute
Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza