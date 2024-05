Subito un doppio derby azzurro al primo turno degli Internazionali d’Italia di tennis. Il sorteggio elettronico svoltosi oggi a Roma a Fontana di Trevi ha messo di fronte al primo turno Matteo Berrettini e Stefano Napolitano, e Matteo Gigante contro Giulio Zeppieri. Per quanto riguarda gli altri azzurri Lorenzo Musetti entrerà direttamente al secondo turno, mentre Matteo Arnaldi sfiderà il ceco Machac. Lorenzo Sonego è stato sorteggiato contro il serbo Lajovic, mentre un qualificato è toccato in sorte a Flavio Cobolli, protagonista del sorteggio nel giorno del suo compleanno. Dura sfida per Luciano Arderi contro il canadese Shapovalov, mentre Luca Nardi sfiderà il tedesco Altmaier, e Fabio Fognini il britannico Evans, mentre Andrea Vavassori se la vedrà con il tedesco Koepfer.

Tabellone femminile

Il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia vede 11 azzurre al via al Foro Italico. Entra direttamente al secondo turno la numero uno d’Italia Jasmine Paolini, n.12 del ranking e 11 del seeding, che attende la vincente della sfida tra la croata Petra Martic, n.81 Wta, e l’egiziana Mayar Sherif, n.80 Wta. Come al Masters di Madrid, Elna Rybakina, la campionessa in carica a Roma, è stata inserita nella parte di tabellone di Aryna Sabalenka. La numero 3 del seeding, la statunitense Coco Gauff, sarà nella parte del tabellone della numero uno, la polacca Iga Swiatek.

Mentre Martina Trevisan, n.87 del mondo, farà il suo debutto a Roma contro la kazaka Yulia Putintseva, ci sarà poi il derby tricolore tra Vittoria Paganetti, n.818 WTA, che si è assicurata la wild card attraverso le pre-qualificazioni, e Lucrezia Stefanini, n.179. Poi Lisa Pigato, n.318 del ranking, è stata sorteggiata al primo turno contro la statunitense Shelby Rogers, n.398 WTA, in gara con il ranking protetto, mentre Federica Di Sarra, n.530 WTA, wild card dalle pre-quali, attende una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, così come Elisabetta Cocciaretto, n.56 WTA. Mentre Nuria Brancaccio, n.292 WTA, wild card, dovrà affrontare la ceca Katerina Siniakova, e Lucia Bronzetti, n.48 del mondo la statunitense Sofia Kenin, n.58 del ranking.Infine Giorgia Pedone, n.270 WTA, wild card, attende una qualificata, mentre la veterana azzurra Sara Errani, n.93, sfiderà la statunitense Amanda Anisimova, in gara con il ranking protetto.